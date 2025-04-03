شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يدعو الشركات لتعليق استثماراتها فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشركات إلى تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقلقة للغاية وتؤثر في مختلف قطاعات اقتصادنا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وليس لها مبرر وستؤثر في صناعاتنا، مشيرا إلى أنه بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون الشعب الأمريكي أكثر ضعفا وفقرا، مضيفا أن تداعيات تعريفات ترامب الجمركية قد تدفع دولا في آسيا لزيادة صادراتها إلى أوروبا، مؤكدا على أنه سيتم الرد بشكل موحد ومنظم عليها.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الرد على تعريفات دونالد ترامب الجمركية سيكون أكبر بكثير عن المرة السابقة، مؤكدا أنه على أوروبا الرد على تعريفات ترامب الجمركية بالمثل.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أننا ندفع الآن ثمن سياساتنا السابقة في مجال التجارة وعلينا وضع آليات لحماية الصناعة الأوروبية، وأضاف أنه علينا في أوروبا البدء في تحسين بيئة الاستثمار ومراجعة التشريعات، مؤكدا على أن كل الخيارات مطروحة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.