شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تخسر أكثر من تريليونى دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالخميس، 03 أبريل 2025 04:02 م
خسرت الأسهم الأمريكية قبل قليل، أكثر من تريليوني دولار بسبب الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
ويعد مؤشر ناسداك التكنولوجي، هو المؤشر الأكثر خسارة في بورصة وول ستريت مع تراجعه 4.5%، ذلك بالإضافة إلى خسائر تلامس 3% لمؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز عند افتتاح وول ستريت.
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