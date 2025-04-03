شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تخسر أكثر من تريليونى دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

خسرت الأسهم الأمريكية قبل قليل، أكثر من تريليوني دولار بسبب الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

ويعد مؤشر ناسداك التكنولوجي، هو المؤشر الأكثر خسارة في بورصة وول ستريت مع تراجعه 4.5%، ذلك بالإضافة إلى خسائر تلامس 3% لمؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز عند افتتاح وول ستريت.