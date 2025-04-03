شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحى يناقش أسباب السكتات الدماغية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتدخلات طب الأعصاب والأوعية الدموية للسكتات الدماغية فى دورته الثانية يوم الاثنين المقبل الموافق 7 ابريل، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب.

يناقش المؤتمر أسباب وطرق علاج السكتات الدماغية، حيث تصيب السكتة الدماغية واحد من كل 4 أشخاص، وتعد السبب الأول في الإعاقة على مستوى العالم والسبب الثالث للوفاة.

يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الأطباء والمتخصصين بمشاركة دولية وإقيلمية متميزة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرالصحة والسكان، وكبار المتخصصين بالعالم، ورئيس منظمة السكتة الدماغية العالمية ورئيس المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية، وأمين صندوق الجمعية الأمريكية للأوعية الدماغية والقسطرة المخية ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية، ورئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية.

يشهد المؤتمر حضورا متميزا علي المستوي الدولي حيث يعقد المؤتمر بالتعاون مع منظمه MENA-SO برئاسة عادل الهزائي من المملكة العربية السعودية، وبإشراف الجمعية المصرية للأمراض العصبية.