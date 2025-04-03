شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي "المرحلة التاسعة" للفائزين بها بحي الكوثر مجاورة 11 بمدينة السادات، والتى خصصت بالقرعة العلنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 6/4/2025، وحتى يوم الأربعاء 4/6/2025.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 25، يوم الأحد 6/4/2025، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 7/4/2025، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 8/4/2025، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 9/4/2025، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 10/4/2025، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 13/4/2025، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 14/4/2025، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 15/4/2025، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 16/4/2025، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 17/4/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم القطع من 251 : 275، يوم الأحد 20/4/2025، والقطع من 276 : 300، يوم الثلاثاء 22/4/2025، والقطع والقطع من 301 : 325، يوم الأربعاء 23/4/2025، والقطع من 326 : 350، يوم الخميس 24/4/2025، والقطع من 351 : 375، يوم الأحد 27/4/2025، والقطع من 376 : 400، يوم الإثنين 28/4/2025، والقطع من 401 : 425، يوم الثلاثاء 29/4/2025، والقطع من 426 : 450، يوم الأربعاء 30/4/2025، والقطع من 451 : 475، يوم الأحد 4/5/2025، والقطع من 476 : 500، يوم الإثنين 5/5/2025، والقطع من 501 : 525، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع من 526 : 550، يوم الأربعاء 7/5/2025، والقطع من 551 : 575، يوم الخميس 8/5/2025.

وأشار المهندس ياسر عبدالحليم، إلى أنه سيتم تسليم القطع من 576 : 600، يوم الأحد 11/5/2025، والقطع من 601 : 625، يوم الإثنين 12/5/2025، والقطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 13/5/2025، والقطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 14/5/2025، والقطع من 676 : 700، يوم الخميس 15/5/2025، والقطع من 701 : 725، يوم الأحد 18/5/2025، والقطع من 726 : 750، يوم الإثنين 19/5/2025، والقطع من 751 : 775، يوم الثلاثاء 20/5/2025، والقطع من 776 : 800، يوم الأربعاء 21/5/2025، والقطع من 801 : 825، يوم الخميس 22/5/2025، والقطع من 826 : 850، يوم الأحد 25/5/2025، والقطع من 851 : 875، يوم الإثنين 26/5/2025، والقطع من 876 : 901، يوم الثلاثاء 27/5/2025، وتخصيص الأيام من الأربعاء 28/5/2025 : الأربعاء 4/6/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.