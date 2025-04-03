شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليابانى: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الياباني شينجيرو إيشيبا، إن الرسوم الجمركية الأمريكية سيكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن رسوم واشنطن الجمركية تثير قلقا بالغا، متابعًا: "سنعمل بشكل حاسم من أجل حماية الوظائف والصناعات"، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن فى وقت سابق، "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن"، مشددا: "إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين".