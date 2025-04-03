شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تحبط تهريب كميات من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، واستمراراً لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية، نجحت القوات البحرية فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى .

ورد بلاغ لقاعدة البحر الأحمر البحرية بقيام عدد من المهربين بتنفيذ عملية تهريب للمواد المخدرة عن طريق البحر، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة البحر الأحمر، وأثناء عملية المطاردة تم تبادل اطلاق النار، وتمكنت الوحدة البحرية من السيطرة على المركب، وإلقاء القبض على المهربين وضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو والذخائر مختلفة الأعيرة، وتم إحالة المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .