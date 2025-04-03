شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى: اقتحام وزير الاحتلال للأقصى انتهاك للمقدسات الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوى، أن اقتحام وزير قوات الاحتلال الإسرائيلية وأعداداً من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، هو انتهاك صارخ للمقدّسات الإسلامية، ودلالة على رغبة قوات الاحتلال الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار بالأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات المتكررة من قِبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، خرق خطير للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك واضح وجلي لقدسية المسجد الأقصى، واستفزاز لمشاعر المسلمين، ويفاقم التوتر في المنطقة ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنفٍ مستمرة.

ومن جهة أخرى، أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام وزير متطرف ومئات المستوطنين المتطرفين المسجدَ الأقصى، وتدنيس باحاته بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم بأسره، وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذرت المنظمة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والضم والتهجير، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية، ومخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية لا سيما المسجد الأقصى، مؤكدةً أنه لا سيادة لإسرائيل -قوة الاحتلال- على الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.