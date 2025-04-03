شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنصح المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية قبل بداية مايو والان مع تفاصيل الخبر

طالبت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية فى الفترة الحالية لأن هناك فرق بين قيم درجات الحرارة في النهار والليل، حيث نشعر بالدفء نهارًا وبالبرودة ليلًا ، لذلك يجب ارتداء الملابس الخريفية حتى بداية شهر مايو.

أضافت غانم في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أنه خلال الفترة القادمة ستكون الأجواء مائلة للحرارة في فترات النهار ومائلة للبرودة في فترات الليل، ولا توجد أي ظواهر جوية، مشيرة الى أن فرص سقوط الأمطار تلاشت في المحافظات بعد سقوطها أمس على بعض المناطق نتيجة وجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا.

وأكدت غانم أن الفترة القادمة سوف تشهد طقس ربيعى مستقر ولا يوجد أتربة أو رمال حتى بداية الإسبوع القادم، لكن من الوارد وجودها في فترات أخرى لأننا فى فصل الربيع الذى نشهد فيه اثارة الرمال والأتربة بشكل كبير نتيجة تأثرنا بكتل صحراوية أو منخفضات خماسينية.

جدير بالذكر أنه بداية من اليوم سوف تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار نوعا ما وتتلاشى الرمال والأتربة مع تحسن الرؤية في محافظات الصعيد، مع استقرار الأحوال الجوية في باقى المحافظات حتى بداية الإسبوع المقبل سوف تشهد البلاد استقرار في الأحوال الجوية وقيم حرارة حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدل بدرجة حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرة من 27 جتى 29 درجة مئوية ، مع انخفاض سرعة الرياح التي من الممكن أن نشط قليلا في المساء لتلطيف الأجواء واحساسنا بإنخفاض درجات الحرارة في فترات الليل.