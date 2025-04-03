شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تعاملنا سريعا مع حادثة سقوط سيارة محملة بالرمل فى مصرف بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك .

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وإستعرض التقرير نتائج مرور المهندس محمد عبد السميع على زمام الإدارة العامة لصرف القليوبية لمتابعة حالة مصارف شبين القناطر وبلبيس والجبل الأصفر الجديد وسحاره الموريج ومحطة بلبيس ، وأيضاً المرور على زمام منطقة وادى النقرة بأسوان لتفقد عملية إنشاء سحارة على مصرف رقم ٤٠ بناحية قرية الحكمة، ومعاينة الموقع المقترح لمحطة تغذية مسقى ٨ ، والمرور على المصرف الرئيسى ٢ ومصرف ومخر سيل النقرة الرئيسى، والإعداد للمرور على تأهيل المصارف بوادى الصعايدة للقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة اسوان .

كما تم التعامل السريع مع حادثة سقوط سيارة نقل محمله بالرمل بمصرف أم اللحم بمركز صان الحجر بالشرقية ، حيث تم رفع السيارة والرمال من المصرف بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وتم مرور المهندس مدير عام الاحتياجات وصيانة المعدات بهيئة الصرف على مركز الطوارئ ومخازن الهيئة بكفر الزيات بمحافظة الغربية للتأكد من جاهزية المعدات وكساحات الطوارئ لنقل المعدات .

كما تم تنفيذ إزالة فى المهد على جسر مصرف الغربية الرئيسى بزمام الإدارة العامة لصرف شرق كفر الشيخ بمساحة 100 متر مربع بالتنسيق مع الشرطة ومجلس ومدينة الحامول .

ووجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء و رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالمحافظات المختلفة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية والمحطات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .

