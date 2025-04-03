شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 3 أبريل 2025.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ونشاط الرياح والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 3 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة نشاط رياح، اليوم، على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 14 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.