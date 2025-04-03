شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة والصيد والرى يطالب بإنشاء صندوق كوارث للصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام لاتحاد العمال بضرورة دراسة إنشاء صندوق كوارث خاص بالصيادين، والذين يصل عددهم إلى 4 ملايين صياد، بهدف توفير منظومة متكاملة للرعاية الصحية والاجتماعية لهم، مشيرا إلى أن الصيادين يواجهون مخاطر مهنية كبيرة، سواء بسبب طبيعة عملهم في البحار والبحيرات، أو بسبب الظروف الجوية والتحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على مصدر رزقهم.

وأضاف مرسال لـ"الخليج 365"، أن تأسيس هذا الصندوق سيساهم في تأمين حياة كريمة للصيادين وأسرهم، من خلال تقديم تعويضات مالية لهم في حالات الحوادث أو الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية مناسبة لهم، مؤكدا على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص، لدعم هذه المبادرة التي من شأنها تحسين أوضاع الصيادين وتأمين حقوقهم المهنية والاجتماعية.

وتابع: "نحن في النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، وباعتباري الأمين العام لاتحاد العمال، نضع هذا الملف ضمن أولوياتنا، وسنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة دراسة وتنفيذ هذه المبادرة بما يخدم الصالح العام".