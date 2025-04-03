شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إزالة كوبرى السيدة عائشة خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه سيتم تفكيك كوبرى السيدة عائشة خلال 3 أشهر ضمن أعمال التطوير الجارية فى الميدان، وسيتم التخلص من الكوبرى بشكل نهائى، مع إجراء تحويلات مرورية وتغيير اتجاه محور صلاح سالم للاتجاهين يمر خارج ميدان السيدة عائشة.

وأضاف محافظ القاهرة، لـ الخليج 365، أنه سيتم تحوير مسار محور صلاح سالم ليمر خلف مسجد المسبح ويدخل فى مسار جديد وسط المقابر وينتهى عند محور الحضارات، ثم يعبره بكوبرى ليتصل مرة أخرى بمحور صلاح سالم عند نادى الأبطال.

وأوضح المحافظ أنه جار إنشاء المسار البديل لمحور صلاح سالم، وجار الانتهاء منه، مشيرا إلى أنه سيتم ربط المحور بمحور الحضارات فى مرحلته الأولى ثم سيتم إنشاء كوبرى أعلى محور الحضارات فى المرحلة الثانية.

وأكد محافظ القاهرة أن كوبرى السيدة عائشة تسبب العام الماضي فى 15 حادثا، مشيرا إلى أنه تم إنشاؤه فى الثمانينيات وكانت فكرة إزالة العقارات لإنشاء الكوبرى بشكل مستقيم غير موجودة، وهو ما جعل هناك انحناء خطرا يتسبب فى الحوادث.