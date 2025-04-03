شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تجدد رخصة تشغيل محل.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للحي التابع له، لتجديد رخصة تشغيل محل.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية في المحافظة، أن لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا الأوراق والمستندات التالية:

- صورة مستند إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).

- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

- صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل في الأغذية والمشروبات.

- إيصال سداد الرسوم.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز عشرات الخدمات الأخرى لأصحاب المحال، منها: استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء.