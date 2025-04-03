شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القطن: الخريطة الصنفية لمحصول هذا العام يتم توزيعها وفقا لدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

‫ قال الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج بمركز البحوث الزراعية، إن مواعيد الزراعة المثلي للقطن والمتمثلة في الوجه قبلي من منتصف شهر مارس حتى منتصف أبريل وفي ظل التغيرات المناخية من الممكن التأخير حتى نهاية أبريل، في حين أنه في الوجه البحري تبدأ الزراعة في 20 أبريل حتى 10 مايو.‬

وأضاف يحيى، فى تصريحات له، أن الخريطة الصنفية لمحصول القطن هذا العام تتمثل فى عدد من الأصناف المنتشرة، والتي يتم توزيعها وفقا لدرجات الحرارة والحصول على انتاجية عالية.

وتابع أن المعهد قام بعزل هجين مبشر جديد "جيزة 93 × جيزة 71" وهو من طبقة الأقطان فائقة الطول والنعومة، وسيتم البدء فى تسجيل هذا الصنف فى موسم 2025 تحت اسم إكسترا جيزة 99 ليكون أحدث الأصناف المصرية وهو صنف يصل متوسط محصوله من 8 : 9 قنطار للفدان، يتميز بالتبكير كما أنه يجمع بين المحصول العالى وصفات جودة التيلة الممتازة.

وأوضح يحيى، أنه يوجد أيضاً جيزة 97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحرى، والذى غطى الموسم الماضى محافظات المنوفية والقليوبية والغربية باستثناء المحلة الكبرى، بالإضافة إلى 4 مراكز بمحافظة الشرقية ومركزى شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة، وهو أعلى الأصناف إنتاجًا، كما أنه أبكرها حيث تبلغ مدة بقاء المحصول من الزراعة وحتى الحصاد من 150: 160 يومًا، ويمكن زراعته عقب المحاصيل الشتوية وموفر للمياه بنسبة 15: 20%.

وأضاف يحيى، أن الأصناف التى يتم زراعتها في الوجه القبلي لها من المميزات، وهي قدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية وقصيرة العمر، حيث تتراوح بين 150 إلى 160 يوما وقصيرة الحجم.