شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى خطاب حزمة التعريفات الجمركية: سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إننا سنجعل الولايات المتحدة ثرية للغاية وسنركز على معاناة العاملين.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إننا نتخذ قرارات فرض الرسوم الجمركية لنجعل الولايات المتحدة دولة عظيمة، و سنعمل على إزالة العوائق أمام التجارة الخارجية وخفض الأسعار

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "إننا سنعمل على وقف سرقة الولايات المتحدة، وسنفرض تعريفات جمركية مضادة على الدول التي بادرت بفرض رسوم على واشنطن".

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا بشأن إعلان حزمة التعريفات الجمركية، إذ أعلنت المتحدثة باسم دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي سيعلن فرض رسوم جمركية متبادلة اليوم الأربعاء خلال فعالية في حديقة الورود في البيت الأبيض، قائلة ان الإعلان سيتضمن تعريفات محددة حسب كل دولة وأضافت انه ملتزم بتطبيق الرسوم القطاعية.

وقالت المتحدثة باسم دونالد ترامب، كارولين ليفيت في البيت الأبيض: "سيعلن الرئيس عن خطة تعريفات جمركية من شأنها القضاء على الممارسات التجارية غير العادلة التي نهبت بلادنا لعقود. لقد حان وقت المعاملة بالمثل، وحان الوقت لرئيس ليتخذ تغييرًا تاريخيًا ليفعل ما هو صواب للشعب الأمريكي"، ورفضت الإدلاء بتفاصيل عندما سئلت عن معدل التعريفات الجمركية المتبادلة والدول التي ستتأثر بها قائلة إنه لا توجد استثناءات في الوقت الحالي.

أكد تقرير اقتصادي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستخدم التهديد بالتعريفات الجمركية للضغط على الدول لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وبحسب التقرير الذي نشرته منصة "أويل برايس"، تستجيب العديد من البلدان، وخاصة في آسيا، عبر الاستمرار في إبرام صفقات الغاز الطبيعي المسال الجديدة مع الولايات المتحدة لتجنب العقوبات التجارية.

وأوضحت المنصة أنه بينما تمتثل بعض الدول، تستكشف دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، تنويع مصادر الغاز الطبيعي المسال لتعزيز أمن الطاقة، ولفتت إلى أنه خلال أول شهرين له في منصبه. وجه الرئيس الأمريكي ترامب العديد من التهديدات بفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الذين لا يشترون المزيد من المنتجات الأمريكية الصنع.

وذكرت المنصة أن أحد محاور تركيز ترامب الرئيسية هو الطاقة، وأنه في الوقت الذي تنتج فيه الولايات المتحدة مستويات قياسية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، يأمل ترامب في زيادة صادرات مصدر الطاقة، وأكدت أنه بينما تبحث بعض الدول عن شركاء تجاريين بديلين لتحسين أمن الطاقة لديها، فإن بعض الحكومات تستجيب لنداءات ترامب من خلال زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.



ووفقا للمنصة، كان الرئيس ترامب جريئًا في دعواته للبلدان في جميع أنحاء العالم لشراء المزيد من الطاقة المنتجة في الولايات المتحدة أو مواجهة غضبه. وفي يناير الماضي قال إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لتجنب فرض التعريفات الجمركية.