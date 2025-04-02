شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تلقى غدا كلمه مصر فى القمة العالمية للإعاقة ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الأول من القمة العالمية للإعاقة بالعاصمة الألمانية برلين نشاطاً مكثفاً لوفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ حيث تُعقد القمة فى العاصمة الألمانية برلين، فى الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجارى.

ويضم الوفد المصرى المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.



وفد وزارة التضامن الاجتماعى فى القمة

ونظمت الحكومة الألمانية استقبالاً رسميا، للوفد المصرى بقيادة الدكتورة مايا مرسى، فيما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش الافتتاح مع عدد وزراء الدول فالتقت بالسفيرة جواهر ابراهيم الصباح مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان بالكويت ووزراء الشئون الاجتماعية بقطر وتونس والبحرين، ومسئولين من جامعة الدول العربية، ووفد البنك الدولى، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



الدكتورة مايا مرسى والمهندسة مارجريت صاروفيم

القمة العالمية للإعاقة لعام 2025 تُعقد في برلين يومي 2 و3 أبريل 2025، بتنظيم مشترك بين الحكومة الألمانية، حكومة الأردن، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA). التحالف الدولي للإعاقة (IDA) هو منظمة تضم تحالفات عالمية وإقليمية تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تعزيز حقوقهم وضمان إدماجهم الكامل في المجتمع.

وعلى هامش القمة أيضا؛ التقت الدكتورة مايا مرسي برئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، نواف كبارة، وهو قائد معروف في مجالات الإعاقة وصنع السياسات العامة وقيادة المنظمات الإقليمية والدولية، وهو مؤسس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (AOPD)، وتناول اللقاء التعاون المستقبلي فيما يخص ملف العيش باستقلالية.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة الوفد وفد جمهورية مصر العربية غدا الخميس الموافق 3 إبريل.



الوفد المصرى



وفد وزارة التضامن الاجتماعى