شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. غارات عسكرية إسرائيلية على عدة مناطق في سوريا بينها مطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، غارات عسكرية على عدة مناطق في سوريا، منها العاصمة دمشق، ومحافظة حماة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مطار التيفور وكذلك مجمع البحث العلمي في حماة، كما استهدف كذلك المطار العسكري بالمحافظة نفسها.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الطاقة السورية بأن التيار الكهربائي انقطع في جميع أنحاء البلاد الثلاثاء نتيجة عدة أعطال فنية في الشبكة الوطنية، لافتة إلى أن العمل جار على معالجة المشكلة.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية في تصريحات لوكالة "رويترز": "شهدت سوريا انقطاعا للتيار الكهربائى فى جميع أنحاء البلاد مساء يوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية".

وأكد المتحدث أن "الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات".

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال قال إن سلاح الجو اعترض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.