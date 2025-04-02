شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تصدر بيانا بعد رشق قطار أشمون بالحجارة وإصابة طفلة فى عينها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها".

وأكدت الوزارة في بيانها شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة لركاب وقائدي القطارات وتعرض حياتهم للخطر، كما تتسبب في تعطيل مسير القطارت، وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

وأشار البيان إلى الوزارة أوضحت بشكل دورى ومكثف عبر حملات التوعية التي أطلقتها عبر كافة وسائل الإعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وقائدى القطارات، وكذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى لهذه الظاهرة وضروة المشاركة في التوعية من مخاطرها وماتسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدى القطارات، كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء للمصابين من جراء هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.