شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك فورى من وزير الصحة بعد إصابة طفلة بالمنوفية نتيجة رشق قطار بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إرسال بيانات حالة طفلة المنوفية التى تعرضت للإصابة بسبب رشق القطار الذي كانت تستقله بالحجارة من قبل مجهولين، للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الذى وعد بالتحرك على الفور.

وأضاف هاني يونس، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": "بالفعل أبلغنى نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مدير مديرية الصحة تواصل معهم، وكذلك مدير فرع التأمين الصحى لإنهاء جميع الإجراءات، وبالفعل تم التنسيق للحالة باكرا لهم مع مدير فرع التامين الصحي لعمل اللازم ، وتابع هاني يونس، تواصلت مع مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة "صناع الخير"، وأكد جاهزيتهم لمساعدة الطفلة".