شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة العلاج الحر بالقاهرة فى جولة مرورية موسعة على 50 مستشفى خاص والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتو خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبالتنسيق مع الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ووفقًا لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتور محمد رجب مدير إدارة العلاج الحر بالقاهرة.

وضمن خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك، قامت إدارة العلاج الحر بجولة مرورية موسّعة على 50 مستشفى خاص للتأكد من استعداد جميع الأقسام لاستقبال المرضى، لاسيما أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والعمليات، وذلك لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم توجيه 12 إنذارًا للمنشآت الطبية المخالفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة العيد.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حمودة الجزار عن خالص شكره وتقدير لجميع الجهود المبذولة بالمنشآت الطبية الخاصة، مؤكداً على ضرورة تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى، واشتراطات التراخيص، لافتاً إلى ضرورة تلافي أي ملاحظات لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.