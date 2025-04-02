شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية جيبوتى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء مع عبد القادر حسين عمر، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية جيبوتي الشقيقة.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الجيبوتي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، معبرًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية التي تربط مصر وجيبوتي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل المحافل الإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.