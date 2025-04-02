شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية توزع هدايا على المرضى والمسنين فى العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار مواصلة احتفالات وزارة الداخلية مع المواطنين بعيد الفطر المبارك شاركت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الاحتفالات من خلال توزيع هدايا على أصحاب مراكب الصيد، كما وجهت الإدارة العامة للحماية المدنية مأموريات إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين لتوزيع هدايا وملابس بمناسبة العيد وهو ما يأتى من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية.