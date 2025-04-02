شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسجل زيادة 8% بأعداد الركاب و2% فى إجمالى الرحلات خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر



شهد مطار القاهرة الدولي، نمواً ملحوظاً في حركة الطيران والركاب خلال شهر مارس 2025 بالمقارنة بنفس الشهر لعام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2,289,881 وإجمالي عدد الرحلات 18,154، وعدد المسافرين 1,089,892 ورحلات السفر 9,059.

وبلغ عدد الركاب القادمين من الخارج علي متن رحلات شركات الطيران المتعددة الجنسيات 1,199,989 علي متن 9,095 رحلة جوية بنسبة زيادة قدرها 2% في إجمالي عدد الرحلات و7% في إجمالي عدد المسافرين و2% في رحلات السفر و8% في عدد الركاب القادمين من الخارج و2% في رحلات الوصول عن نفس الفترة من شهر مارس 2024، ما يؤكد أن مطار القاهرة الدولي يشهد زيادة في الحركة الركابية والجوية بشكل دائم.

وقدرة المطار علي استيعاب الزيادة المتنامية في حركة الرحلات والركاب بأفضل معايير الخدمات المقدمة وأقصي درجات الرفاهية والراحة.