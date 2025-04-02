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الطقس غدا الخميس 3 أبريل 2025 مائل للحرارة نهارا والعظمى 28 درجة

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الطقس غدا الخميس 3 أبريل 2025 مائل للحرارة نهارا والعظمى 28 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتب – محمود راغب

الأربعاء، 02 أبريل 2025 02:07 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس 3 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة نشاط رياح، غدًا، على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة
العظمى 28 درجة.
الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية
العظمى 23 درجة.
الصغرى 14 درجة.

مطروح
العظمى 21 درجة.
الصغرى 14 درجة.

سوهاج
العظمى 31 درجة.
الصغرى 14 درجة.

قنا
العظمى 34 درجة.
الصغرى 18 درجة.

أسوان
العظمى 32 درجة.
الصغرى 19 درجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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