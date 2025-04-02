شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا الخميس 3 أبريل 2025 مائل للحرارة نهارا والعظمى 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس 3 أبريل 2025، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة نشاط رياح، غدًا، على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 28 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 14 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.