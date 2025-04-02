شكرا لقرائتكم خبر عن جهات التحقيقات توقف جميع أعمال سيرك طنطا بعد واقعة هجوم أسد على عامل والان مع تفاصيل الخبر

قررت جهات التحقيقات بطنطا، إيقاف جميع أعمال السيرك المقام بمدينة طنطا بعد واقعة هجوم أسد مفترس على أحد العمال وتسببه في بتر ذراعه لحين انتهاء أعمال لجنة الطب البيطري من فحص جميع الحيوانات داخل السيرك

كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل "ا.ك" مدربة الأسود بضمان محل اقامتها، وسرعة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث

وكان قد كشف الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، عن بتر ذراع أحد العمال المساعدين بالسيرك بمدينة طنطا بعد أن تعرض لهجوم من أحد النمور أثناء عرض لعدد من الاسود والنمور تسبب في حدوث إصابات بالغة في ذراعة وتهتك تام في العضلات والاوردة والشرايين.

وأوضح " الشبيني" أنه تم بتر الذراع من فوق الكوع، حيث أن المصاب تعرض للعض من النمر عدة مرات في عدة أماكن بالذراع بداية من الكوع وحتى كف اليد، نتج عنه حدوث تهتك كامل في عضلات الذراع وتهتك كامل في الشرايين والأوردة المغذية للذراع وتهتك في جميع الاربطة المتصلة بعظمة الساعد

وأكد أن الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية أكد صعوبة ترك الذراع في وضعه الحالي كون في حالة تركه سيترتب عليه حدوث غرغرينه للمريض وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، مبيناً أن الأطباء لم يجدوا بديلاً لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والاوردة والعضلات الموجودة في الذراع والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، مؤكداً أن حالة المريض مستقرة ويخضع للمتابعة داخل المستشفى.

وكان السيرك المقام بمدينة طنطا قد شهد هجوم نمر مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم النمر العامل بعد قيامه بإدخال ذراعة داخل ساحة العرض الأمر الذي ادي لحدوث تهتك شديد في ذراعة وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفاً على حياتهم