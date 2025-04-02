شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صورة لعامل السيرك بعد بتر ذراعه داخل مستشفى جامعة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

تنشر الخليج 365 أول صورة لـ عامل السيرك والذي تعرض لعملية بتر ذراعه من فوق الكوع بعد أن هاجمه أسد مفترس أثناء أحد العروض في السيرك المقام بمدينة طنطا.

وتسببت هجمات الأسد في إصابة العامل بإصابات بالغة في ذراعه وتم إجراء جراحة العظام عاجله له ضمت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل، واستغرقت العلمية الجراحية 4 ساعات وتم بتر ذراع العامل حفاظا على سلامته.

الدكتور محمد الشبيني المشرف العام على مستشفى طوارئ جامعة طنطا، كشف عن بتر ذراع أحد العمال المساعدين بالسيرك بمدينة طنطا بعد أن تعرض لـ هجوم من أحد الاسود أثناء عرض لعدد من الاسود والنمور، تسبب في حدوث إصابات بالغة في ذراعه، وتهتك تام في العضلات والاوردة والشرايين.

وأوضح " الشبيني" أنه تم بتر الذراع من فوق الكوع، حيث أن المصاب تعرض للعض من النمر عدة مرات في عدة أماكن بالذراع بداية من الكوع وحتى كف اليد، نتج عنه حدوث تهتك كامل في عضلات الذراع وتهتك كامل في الشرايين والأوردة المغذية للذراع، وتهتك في جميع الاربطة المتصلة بعظمة الساعد.

وأكد أن الفريق الطبي المشارك في العملية الجراحية أكد صعوبة ترك الذراع في وضعه الحالي كون في حالة تركه سيترتب عليه حدوث غرغرينه للمريض، وحدوث تسمم دموي قد يؤدي به للوفاة، مبيناً أن الأطباء لم يجدوا بديلاً لإنقاذ حياة المريض سوى بتر الذراع لتهتك جميع الشرايين والاوردة والعضلات الموجودة في الذراع والتي تعذر إعادة توصيلها مرة أخرى، مؤكداً أن حالة المريض مستقرة ويخضع للمتابعة داخل المستشفى.

وكان السيرك المقام بمدينة طنطا قد شهد هجوم أسد مفترس على عامل أثناء العرض، حيث هاجم الأسد العامل بعد قيامه بإدخال ذراعه داخل ساحة العرض، الأمر الذى أدى لحدوث تهتك شديد في ذراعه وتم نقله للمستشفى، وسادت حالة من الرعب بين المواطنين المتواجدين في العرض وغادروا السيرك بشكل فوري خوفاً على حياتهم.