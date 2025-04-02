شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، والذى يتم تنفيذه على 3 خطوط، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن إنشاء القطار الكهربائي السريع "الخط الثاني" (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل).

- يبدأ الخط من محطة أكتوبر الجديدة حتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى.

- يتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل .

- السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ساعة

- القطارات الكهربائية السريعة على الخط 20 قطار والسرعة التشغيلية 230 كم/الساعة

- القطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطار، والسرعة التشغيلية 160 كم/الساعة

- عدد جرارات البضائع الكهربائية عليه 20 جرار والسرعة التشغيلية 120 كم/ساعة .

- يشمل الخط على 36 محطة "10 سريعة + 26 إقليمية "

محطات القطار هى "العياط - بني سويف / الفيوم – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص – ملوى - ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج - الغنايم – طهطا - جهينة - سوهاج – أبيدوس – فرشوط - نجح حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو - أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل).

يتبادل الخدمة مع الخط الأول (العين السخنة – مطروح) بمحطة حدائق اكتوبر

يتبادل الخدمة مع الخط الثالث (قنا - سفاجا - الغردقة) بمحطة قنا .