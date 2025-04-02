شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 02 أبريل 2025 09:00 ص
تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، والذى يتم تنفيذه على 3 خطوط، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن إنشاء القطار الكهربائي السريع "الخط الثاني" (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل).
- يبدأ الخط من محطة أكتوبر الجديدة حتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى.
- يتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل .
- السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ساعة
- القطارات الكهربائية السريعة على الخط 20 قطار والسرعة التشغيلية 230 كم/الساعة
- القطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطار، والسرعة التشغيلية 160 كم/الساعة
- عدد جرارات البضائع الكهربائية عليه 20 جرار والسرعة التشغيلية 120 كم/ساعة .
- يشمل الخط على 36 محطة "10 سريعة + 26 إقليمية "
محطات القطار هى "العياط - بني سويف / الفيوم – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص – ملوى - ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج - الغنايم – طهطا - جهينة - سوهاج – أبيدوس – فرشوط - نجح حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو - أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل).
يتبادل الخدمة مع الخط الأول (العين السخنة – مطروح) بمحطة حدائق اكتوبر
يتبادل الخدمة مع الخط الثالث (قنا - سفاجا - الغردقة) بمحطة قنا .
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