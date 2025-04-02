شكرا لقرائتكم خبر عن يطلق عليه محصول الطاقة.. كل ما تريد معرفته عن زراعة الشعير والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر محصول الشعير أحد الحبوب الهامة عالميًا ومحليًا، ويحتل المركز الرابع من حيث الأهمية بعد القمح و الذرة الشامية والأرز، ويحتوي على نسبة بروتين من 13: 15 %، ونسبة عالية من الكربوهيدرات لذلك يسمى محصول الطاقة، حيث يعتبر الغذاء الأساسي للخيول، ولهذا يطلق عليه اسم " أسد الصحراء".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول محصول الشعير:

- محصول الحبوب الأول الأكثر انتشارا في الأراضي المطرية بالساحل الشمالي الغربي وسيناء الشمالية والجنوبية.

- ترجع أهمية محصول الشعير في مناطق الزراعة المطرية إلى قدرته على تحمل الظروف البيئية الصعبة التي تسود تلك المناطق.

- يتحمل الشعير الظروف السائدة في الأراضي الملحية.

- يزرع في مصر في الأراضي القديمة الضعيفة وفي نهايات الترع في مساحات حوالي 80 ألف فدان.

- يزرع الشعير في الأراضي الحديثة الاستصلاح وهي أراضي إما رملية فقيرة أو أراضي متأثرة بالملوحة وتعانى نقص في مياه الري، وتبلغ إجمالي المساحة في تلك المناطق حوالي 12 ألف فدان.

- تتركز زراعة الشعير أساسا في مناطق الزراعة المطرية و تبلغ المساحة المنزرعة حوالي 250 – 300 ألف فدان تبعا لكمية الأمطار الساقطة و توزيعها خلال الموسم.

- يستخدم في كثير من الأغذية الخاصة للإنسان و الحيوان و مصدر أساسي لتغذية الأغنام بالساحل الشمالي و يستخدم في صناعة المولت وهي "حبوب الشعير" التى يتم تجفيفها في عملية تعرف باسم "تخمير" أو "تنقيع" حيث تنقع الحبوب في الماء لإنتاشها ومن ثم يتم إيقاف الإنبات عبر تجفيفها بالهواء الساخن وتجود زراعته في المناطق المطرية .

- يجود محصول الشعير في جميع الأراضي الزراعية سواء كانت طينية أو صفراء أو رملية أو جيرية و يفضل زراعته في الأراضي الصفراء.

- يمكن للشعير أن ينمو في الأراضي الملحية و يعطى محصول اقتصادي حتى تركيز ستة آلاف جزء في المليون أملاح ذائبة سواء كان مصدر تلك الأملاح هو التربة أو مياه الري أو الإثنان معا.

- يستخدم كغذاء للإنسان أو الحيوان في العديد من الأشكال مثل العلف الحيواني والذى يعد من أهم المصادر للعلف الحيواني.

- يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز نمو وصحة الحيوانات، والحيوانات المغذاة بالشعير تنتج لحوماً وحليباً وبيضاً ذات جودة عالية.

- يستخدم كعلف أخضر بالصناعات الغذائية، حيث يستخدم الشعير في صناعة العديد من المنتجات الغذائية، ويتم تحويل الشعير إلى دقيق الشعير الذي يستخدم في إعداد الخبز والمخبوزات والشوفان والكريمة والمعجنات والحبوب الإفطارية.

- يستخدم الشعير في إعداد الأعلاف المركبة للماشية والحيوانات الأخرى، ويمكن مزجه مع المكونات الأخرى مثل الذرة والصويا والعلف الأخضر لتحسين قيمة التغذية وتعزيز إنتاج الحليب واللحم والمنتجات الحيوانية الأخرى.