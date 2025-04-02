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%83 من القراء يطالبون بتكثيف حملات مواجهة التعدى على الزراعة خلال العيد

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  • %83 من القراء يطالبون بتكثيف حملات مواجهة التعدى على الزراعة خلال العيد 1/2
  • %83 من القراء يطالبون بتكثيف حملات مواجهة التعدى على الزراعة خلال العيد 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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