شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يطالبون بتكثيف حملات مواجهة التعدى على الزراعة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط التعديات على أراضى الزراعة خلال إجازة العيد.



استطلاع



