شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أعمال تطوير الخط الأول للمترو "حلوان - المرج الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير الخط الأول للمترو "حلوان - المرج الجديدة"، وذلك بهدف أن تتماشى الأنظمة الخاصة بالخط الأول مع القطارات الحديثة التى سيتم توريدها للخط‏، وكذلك تقليل الزحام على أرصفة الركاب، ورفع كفاءة التشغيل للخط، وتحسين مستوى إجراءات الأمان بالمحطات، و‏تقليل تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود على الاقتصاد وخفض تكلفة التشغيل.

توريد (55) قطارا للخط الأول شامل الصيانة

وفي نوفمبر 2021 تم توقيع عقد تصميم وتصنيع واختبار والتجهيز للخدمة وتوريد (55) قطارا للخط الأول وتوريد معدات الورش وتقديم 8 سنوات صيانة للقطارات مع شركة ألستوم الفرنسية.

إعادة تأهيل 23 قطار للخط الأول

في نوفمبر 2021 تم توقيع عقد مع شركة (CAF الأسبانية) لتجديد (23) قطارا والتى تم توريدها من شركة ميتسوبيشي اليابانية في الفترة من 1994 حتى 2004، لمدة 65 شهرا بالإضافة إلى 24 شهرا ضمان لكل قطار.

تطوير أنظمة الخط الأول للمترو حلوان – المرج الجديدة

كما تم فى 28/8/2024 توقيع عقد تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربية مع تحالف بقيادة كولاس ريل وتحسين زمن التقاطر التصميمى ليصبح ( ٢ دقيقة ونصف بدلاً من ٤ دقيقة ونصف) لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو - تم فى 2022/10/31 التعاقد مع الاستشاري سيسترا للقيام بالأعمال الاستشارية للإشراف على التنفيذ.

تطوير ورشة طرة

تم في 2024/7/24 إسناد الأعمال لشركة المقاولون العرب وجارى توقيع العقد من طرف المقاول.