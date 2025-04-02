شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2025.. مواصلة استلام أوراق تقدم طلاب المنازل للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استلام أوراق تقدم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يتم تسليم أوراق التقدم بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية التعليمية إلى لجنة النظام والمراقبة، وحددت الوزارة آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة يوم الخميس الأسبوع الأول من أبريل المقبل، ولن يتم قبول استمارة لأى طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 بداية من الأحد 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والاحياء.

ويبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية، ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الاقتصاد والإحصاء، ويوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ، ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل، ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا، ويوم الخميس 10 يوليو 2025 امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem يوم الأحد 15 يونيو المقبل مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد لقبول الجامعات (اللغة العربية)، ومادة مقاييس المفاهيم اللغة العربية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، والثلاثاء 24 يونيو 2025 مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، والخميس 26 يونيو2025 مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

كما يؤدي الطلاب يوم الأحد 29 يونيو مادة استعداد القبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات (الكيمياء والفيزياء)، والأحد 6 يوليو 2025 مادتي مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية، والثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتي استعداد القبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات (الرياضيات)، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان مادتي مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).