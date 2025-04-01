شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 أدوار مهمة لهيئة الإسعاف فى خدمة المرضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن هيئة الإسعاف المصرية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في جميع أنحاء مصر، وبتلعب دورًا حيويًا في إنقاذ الأرواح من خلال تقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وتتمثل أهم أدوار هيئة الإسعاف المصري في النقاط التالية :

1. الاستجابة السريعة للحالات الطارئة: بتوفر سيارات إسعاف مجهزة بأحدث المعدات الطبية وفرق إسعافية مدربة للتعامل مع الحوادث والطوارئ.

2. نقل المرضى والمصابين: سواء لحالات الطوارئ أو لنقل المرضى بين المستشفيات والمراكز الطبية عند الحاجة.

3. التواجد في الفعاليات والتجمعات الكبرى: مثل المباريات، المهرجانات، والاحتفالات لضمان سرعة التدخل في حالة أي طارئ طبي.

4. التنسيق مع المستشفيات: لضمان توجيه الحالات للمستشفى المناسب وفقًا للحالة الصحية، خاصة في الحوادث الكبرى.

5. التعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية: مثل نقل الحالات المصابة بالأمراض المعدية أو المساهمة في خطط الطوارئ الصحية.

6. تقديم التوعية والإرشادات الطبية: من خلال حملات توعية بالإسعافات الأولية وأهمية سرعة طلب المساعدة في الحالات الحرجة.