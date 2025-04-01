شكرا لقرائتكم خبر عن كاهن كنيسة العذراء بالسادات: التاريخ سيسجل سيرة الأنبا باخوميوس بحروف من نور والان مع تفاصيل الخبر

قال الأب بسنتى كاهن كنيسة العذراء بمدينة السادات للأقباط الأرثوذكس، إننا نستحضر حياة الأنبا باخوميوس حتى نعيش بها".

وأضاف خلال كلمته بعزاء الأنبا باخوميوس بكنيسة مارمرقس كيلوباترا بمصر الجديدة أن الأنبا باخوميوس كان يهتم كثيرا بالسلام، وحافظ طول الوقت على السلام والمحبة بأى ثمن، وسيسجل التاريخ سيرة الأنبا باخوميوس بأحرف من نور.



وتابع: "سنظل نذكر اسمه طول الوقت ونقدم التعزية لكل أباء الكنيسة فى وفاته وليس فقط إيبارشية البحيرة".