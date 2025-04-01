شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الإفراج عن 2777 نزيلا بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الإفراج عن 2777 نزيلا بمناسبة عيد الفطر.. والمفرج عنهم: شكرا للرئيس السيسى جمع شملنا بأهلنا.. تلقينا معاملة كريمة خلف الأسوار.. وتعلمنا حرفا نكسب بها الرزق الحلال.

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