شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الزراعة يستعرض الجهود المبذولة خلال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن جهود الوزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، قائلا:"الوزارة رفعت درجة الاستعدادات القصوى بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لجميع قيادات الوزارة بالتواجد وسط المزارعين، وتكثيف الجهود من خلال المديريات والجمعيات الزراعية.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، ان الوزارة تقوم بجهود من أجل ضبط ومراقبة سلامة الأغذية بالتعاون مع جهات الاختصاص، وتلعب الهيئة العامة للخدمات البيطرية دورا مهما فى هذا الأمر، وبالفعل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ومنع تداول اى منتجات غير مطابقة للمواصفات.

تابع محمد القرش نعمل على حماية الأراضى وعدم التعدى عليها، من خلال غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة لرصد أى حالات تعدى واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لهذا الامر والتواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن، واستقبال وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزائرين.



