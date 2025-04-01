شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى يلتقى مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير نزيه النجاري سفير جمهورية مصر العربية في موسكو مع السفير ألكسندر كينشاك مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية،

وقد عرض السفير لتطورات الوضع في قطاع غزة منذ استئناف القصف الإسرائيلي عليها وقد اتفقا على ضرورة العمل على العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وإرساء السلام في القطاع وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام.

وعرض السفير في الوقت ذاته على المسؤول الروسي الاستعدادت الخاصة بالخطة العربية/ الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما تم خلال اللقاء كذلك التنسيق وتبادل التقييم لتطورات عدد من قضايا المنطقة على رأسها الوضع في سوريا وليبيا بهدف دفع الأطراف المختلفة نحو بذل الجهد لتحقيق الاستقرار في تلك الدول العربية الشقيقة عبر عملية سياسية متوازنه وجامعة، وذلك في إطار التنسيق القائم بين مصر وروسيا في القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.