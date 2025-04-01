شكرا لقرائتكم خبر عن كأنها لا زلت على قيد الحياة.. أول تمثال للأم إيرينى رئيس دير الراهبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كأنك تراها أمامك، أول تمثال لـ الأم إيرينى بفن الواقعية المفرطة، وهى تجلس على كرسى ويغلب على التمثال شدة الإتقان.

وقال المهندس أشرف رؤوف أن تمثال الأم إيرينى هو النموذج الخامس بفن الواقعية المفرطة، لما لها من مكانة كبيرة وقدسية لدى المواطنين، مشيرا إلى وجود تلك الأعمال في المركز الثقافي القبطى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الأم إيرينى

وأضاف في حواره لـ الخليج 365 إنه خريج فنون جميلة ويعمل مهندس ديكور، وأنه أول من أدخل فن الواقعية المفرطة في مصر، رغم أنه موجود في دول العالم منذ 20 عاما، مشيرا الى أن بعض الدول استخدمته في عمل مجسمات للمشاهير ويتم استخدامه في الأفلام العالمية.

الأم تماف إيرينى

وكشف أن تمثال الأم إيرينى استغرق عمله سنة كاملة، مشيرا إلى أن تماف إيرينى حضرت إلى القاهرة وكان عمرها 18 عاما، وأخذت تتردد على دير أبو سيفين، وتمت رسامتها على يد البابا كيرلس السادس وسنها 20 عاما، وبعد وفاة والديها حضر أخوتها إلي القاهرة، وأقاموا بسكن قريب من الدير قرب منطقة الزهراء، وأصبحت رئيسة للدير عام 1962، ووصل عدد الراهبات في عهدها إلى أكثر من مائة راهبة، وكانت تنتقى الراهبات الحاصلات على أعلى مستوى تعليمي، منهن المهندسات والطبيبات، وفي شتي التخصصات، وتقضي الفتاة تحت الاختبار داخل الدير مدة ثلاث سنوات، وكل راهبة لها خدمة مسئولة عنها في الدير.



يذكر أن الأم إيرينى رئيسة دير أبي سيفين قد تنيحت - توفت يوم الثلاثاء 31 أكتوبر سنة 2006م. وتم إنتاج فيلم عن قصة حياتها باسم "فخر الرهبنة".

الأم تماف إيرينى