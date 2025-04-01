شكرا لقرائتكم خبر عن بمبادرة مطابخ الخير.. مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى توزع 1.5 مليون وجبة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

في بادرة إنسانية تجسد أسمى معاني التكافل والتراحم، قامت مؤسسة الجارحى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الوصول إلى 1.5 مليون وجبة رمضانية ساخنة، تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في ست محافظات مصرية، هي الجيزة والقليوبية والبحيرة والفيوم والسويس ومدينة العبور.

هذا الإنجاز يعكس روح التعاون والتضامن بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني،وقد شهدت المبادرة مشاركة واسعة من المتطوعين والطهاة والمنظمين، الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنجاح هذه المهمة النبيلة.

من خلال هذه المبادرة، يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف التنموية، والتخفيف من العبء على الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم العطاء والتراحم في المجتمع المصري. ويُعتبر هذا العمل المشترك نموذجًا يحتذى به في التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر مستدام وإحداث تغيير إيجابي في حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

توزيع 1.5 مليون وجبة خلال رمضان

توزيع وجبات خلال رمضان