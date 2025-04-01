شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكرى لبنانى لـ"الخليج 365": الحرب الإسرائيلية عائدة إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد فادى داوود الخبير العسكرى اللبناني، لـ"الخليج 365" ، أن إسرائيل عاودت غاراتها بذريعة قصف مستوطنة المطلة بصاروخين منذ أيام، من منصات إطلاق بدائية وحزب الله نفى ضلوعه بهذا الهجوم ، حيث إن الحزب أراد "غسل يديه" من هذه العملية، وهناك تفسيرات تذهب بأن هناك "طابور خامس" وراء هذه العملية.

ويؤكد العميد فادى أن إسرائيل تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وأن الحرب عائدة إلى لبنان بغض النظر عمن يقف وراء عملية إطلاق الصواريخ على الأراضى المحتلة ، والتي كانت سببا في إعادة الغارات على الضاحية.

وأضاف أنه لا يمكن فصل ما يحدث في الجنوب اللبناني والضاحية عن الأحداث الجارية على الحدود الشرقية الشمالية للبنان من عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار ، إضافة إلى التوتر الإقليمى بحركة المعارضة التركية والمفاوضات الجارية بين سوريا وتركيا للسماح بوضع قوات تركية بـ"تدمر" السورية ، كل هذا يدفع باتجاه التصعيد بالمنطقة، وتدفع إسرائيل بالمنطقة للهاية.

واستطرد العميد فادى، قائلاً: ولا ننسى العلاقات الملتهبة ببين واشنطن وطهران، حيث أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة شهرين لإيران للتفاوض في الملف النووي الإيرانى ، فقد يكون ما نشهده في لبنان هو نتيجة محاولات إيران تنشيط أذرعتها بالمنطقة للضغط على أمريكا ، حيث نشاهد تصعيد للهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وأيضا ردود أفعال حزب الله، إضافة لانتشار "الحشد الشعبى" على الحدود العراقية السورية.

فيما أدان رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة الغارات التى شنتها إسرائيل، اليوم، الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية، ما أسفر عن سقوط شهداء ومدنيين أبرياء، انتهاك لسيادة لبنان وإجرام بحق اللبنانيين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال السنيورة: إن ما جرى مرفوض بالكامل، وعلى الدولتين الراعيتين والمجتمع الدولي الراعي لوقف النار ممارسة الضغوط الجدية على العدو الإسرائيلي لوقف هذه الاعتداءات، التي لا مبرر لها سوى القتل والترويع والإخضاع وإجبارها على الانسحاب من الأراض اللبنانية المحتلة.