شكرا لقرائتكم خبر عن مصريون وأجانب.. تكدس جماهيرى داخل الحديقة النباتية النادرة بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التقطت عدسة الخليج 365، صوراً من داخل الحديقة النباتية بمدينة أسوان، والتى شهدت ازدحاما كبيرا من المواطنين المصريين والأفواج السياحية الدولية، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وتمثل جزيرة النباتات مقصداً رئيسياً خلال عيد الفطر وباقى الأعياد والمناسبات المختلفة، وذلك لموقعها المتميز وسط النيل وما تضمه من نباتات وأشجار نادرة على مستوى العالم، فهى بمثابة فسحة وسط النخيل الملوكى النادر.

قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، لـ"الخليج 365"، إن جزيرة النباتات تاريخية يمتد عمرها لأكثر من 120 سنة وتكونت عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فداناً، وتضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية، أن المكان كان عبارة عن أرض زراعية يستخدمها أهالى أسوان فى زراعة وإنتاج أعلاف المواشى فقط، واستمرت بهذا الوضع حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وقت الاحتلال البريطانى، وكان يستخدم أسطوله العسكرى عبر نهر النيل واتخذ من الجزيرة معسكراً، وفكر اللورد كيتشنر فى زراعة أشجار ونباتات حتى يستظل بها هو وجنوده فى مكان الجزيرة، ثم أوصى جنوده وكانوا مختلطى الجنسية، أن يأتوا له بشتلات نباتية من بلادهم لزراعتها فى الحديقة، وبذلك تكونت المجموعة النباتية كنواة أولية فريدة للحديقة التى تضم أندر أنواع النباتات فى العالم.

وأشار إلى أن الحديقة تعد 3 مزارات فى مزار واحد، فهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة، ورحلة ترفيهية، بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، مؤكداً أن إدارة الحديقة تكثف العمل والاستعداد خاصة قبل الأجازات والمواسم ومنها أجازة نصف العام الدراسى والموسم السياحى الشتوى، لتلافى كافة العقبات والملاحظات، والمحافظة على النظافة العامة داخل الحديقة وتهذيب الأشجار وتقليمها ودهان البلدورات وتجهيز المشايات والمقاعد والبرجولات المخصصة للراحة والجلوس، بالإضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه وتركيب لوحات إرشادية ووضع تنبيهات وتعليمات حول زيارة المكان.



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أشجار-الحديقة



أشجار-نادرة



أشجار-ياسمين-هندى



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المتنزهون-فى-العيد



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النخيل-الملوكى



الورود-بالحديقة



�حركة-الأجانب-داخل-لحديقة



حركة-السياحة-بالحديقة-النباتية



حركة-المتنزهون-فى-العيد



زوار-أجانب-فى-الحديقة



زوار-الحديقة



زوار-الحديقة-النباتية-فى-العيد



زوار-النباتات



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مدخل-الحديقة-النباتية



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