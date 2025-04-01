شكرا لقرائتكم خبر عن موعد شم النسيم 2025.. وتفاصيل العطلات الرسمية خلال العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 01 أبريل 2025 03:00 م
يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة شم النسيم 2025 ، ووفقا للحسابات الفلكية تكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل إجازة شم النسيم.
وفيما يلى قائمة بـ الإجازات الرسمية في مصر 2025:الإجازات الرسمية في مصر 2025:
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة
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