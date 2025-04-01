شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفطف" ينشر البهجة بين زوار الحديقة الدولية فى ثانى أيام العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد قطار الطفطف داخل الحديقة الدولية إقبالًا كبيرًا من الزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرصت العائلات على تجربة الجولة الترفيهية بين المساحات الخضراء، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وتوافد الأطفال برفقة ذويهم على ركوب الطفطف، الذي يُعد من أبرز وسائل الترفيه داخل الحديقة، إذ يتيح للزوار جولة ممتعة لمشاهدة مختلف معالم الحديقة وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأعرب عدد من الركاب عن سعادتهم بتجربة الطفطف، مؤكدين أنه وسيلة ممتعة للتجول داخل الحديقة، خاصة للأطفال الذين استمتعوا برحلتهم وهم يغنون ويضحكون خلال الجولة.

ويشهد الطفطف إقبالًا متزايدًا خلال الأعياد، حيث يوفر تجربة مميزة للزوار تتيح لهم الاستمتاع بجمال الطبيعة والتنزه بطريقة مختلفة، كما تُعد الحديقة الدولية من الوجهات المفضلة للعائلات خلال العيد، لما توفره من أنشطة ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك الألعاب والملاهي والعروض الترفيهية.



الطفطف ينشر البهجة بين زوار الحديقة الدولية في ثاني أيام العيد



الطفطف ينشر البهجة بين زوار الحديقة الدولية



الطفطف ينشر البهجة بين زوار الحديقة في ثاني أيام العيد



الطفطف ينشر البهجة في ثاني أيام العيد



