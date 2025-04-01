شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2864 مخالفة مرورية متنوعة و214 حكما قضائيا خلال حملات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية على مستوى مديريات الأمن بالجمهورية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



ضبط (3) قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

ضبط (2864) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (44) قضية فى مجال الأمن العام.

تنفيذ (214) حكم قضائى متنوع.

ضبط (12) قضية في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الضبط.