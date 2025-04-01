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ضبط 2864 مخالفة مرورية متنوعة و214 حكما قضائيا خلال حملات أمنية

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ضبط 2864 مخالفة مرورية متنوعة و214 حكما قضائيا خلال حملات أمنية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 11:39 ص

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية على مستوى مديريات الأمن بالجمهورية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 
ضبط (3) قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.
ضبط (2864) مخالفة مرورية متنوعة.
ضبط (44) قضية فى مجال الأمن العام.
تنفيذ (214) حكم قضائى متنوع.
ضبط (12) قضية في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الضبط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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