شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال واسع على حديقة الحيوان بالحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت حديقة الحيوان داخل الحديقة الدولية، اليوم، الثلاثاء، إقبالًا واسعًا من العائلات في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد الزوار منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية ومشاهدة الحيوانات المختلفة وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ورصد ”الخليج 365” مظاهر السعادة على وجوه الأطفال أثناء تجولهم بين أقفاص الحيوانات، حيث حرص الكثير منهم على التقاط الصور التذكارية وإطعام بعض الحيوانات، كما جذبت العروض التفاعلية والأنشطة الترفيهية التي نظمته الحديقة اهتمام العائلات، مما أضفى مزيدًا من البهجة على الاحتفال.

وكانت الحديقة على استعداد كامل جيدًا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار، عبر تعزيز إجراءات النظافة والأمان وتوفير فرق تنظيمية لضمان راحة الجميع.

وتعد حديقة الحيوان بالحديقة الدولية واحدة من الوجهات المفضلة للعائلات خلال العيد، حيث توفر تجربة مميزة ترفيهية في أجواء طبيعية مميزة، ما يجعلها محطة رئيسية لزوار الحديقة الدولية خلال الاحتفالات.



إقبال واسع على حديقة الحيوان بالحديقة الدولية في ثاني أيام العيد



إقبال واسع على حديقة الحيوان بالحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الفطر



جذب الزوار



حديقة الحيوان بالحديقة الدولية



حديقة الحيوان تجذب الأطفال



حديقة الحيوان



لقطات تذكارية



