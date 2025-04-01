شكرا لقرائتكم خبر عن الحديقة الدولية تستقبل آلاف الزوار فى أجواء احتفالية بثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الحديقة الدولية، اليوم الثلاثاء، آلاف الزوار من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بأجواء احتفالية، حيث توافدت العائلات منذ الصباح للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وسط المساحات الخضراء والألعاب الترفيهية.

ورصد ”الخليج 365” مشاهد الفرحة التي ارتسمت على وجوه الأطفال أثناء اللعب والاستمتاع بالعروض الترفيهية، فيما أعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بالأجواء والتنظيم الجيد داخل الحديقة.

واتخذت الحديقة جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار، حيث تم تعزيز خدمات النظافة والأمن، إضافة إلى توفير فرق تنظيمية لضمان راحة الجميع.

وأشار عدد من الباعة وأصحاب الأكشاك داخل الحديقة إلى أن العيد يعد موسمًا حيويًا لزيادة المبيعات، حيث يقبل الزوار على شراء المأكولات والمشروبات والهدايا التذكارية.

وتعد الحديقة الدولية من الوجهات المفضلة للعائلات خلال العيد، إذ توفر بيئة مثالية للتنزه والاستمتاع بالبرامج الترفيهية المختلفة، وسط أجواء احتفالية مميزة.