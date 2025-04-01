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ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 11:13 ص

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (8) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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