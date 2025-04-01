شكرا لقرائتكم خبر عن الحديقة الدولية تفتح أبوابها في ثاني أيام عيد الفطر لاستقبال الزوار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فتحت الحديقة الدولية أبوابها اليوم الثلاثاء، لاستقبال المواطنين والزوار في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث توافدت العائلات والأطفال للاستمتاع بمرافق الحديقة والمساحات الخضراء الواسعة.

وشهدت الحديقة إقبالًا كبيرًا منذ ساعات الصباح الأولى، إذ حرصت الأسر على قضاء أوقات ممتعة في ظل أجواء العيد، وسط توفير كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية لضمان راحة الزوار، كما توفر برامج ترفيهية خاصة بهذه المناسبة، تشمل عروضًا فنية وألعابًا ترفيهية للأطفال، وألعاب الساحر، وقطار النزهة وغيرها، بالإضافة إلى مناطق التنزه والمطاعم التي تستقبل الزوار طوال اليوم.

كما أعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بأجواء العيد في الحديقة، مؤكدين أنها تعد وجهة مثالية لقضاء العيد وسط الطبيعة والاستمتاع بالأنشطة المختلفة.

يُذكر أن الحديقة الدولية تعد واحدة من أبرز الأماكن الترفيهية في القاهرة، حيث تستقطب آلاف الزوار خلال الأعياد والمناسبات، لما توفره من بيئة مناسبة للعائلات والأطفال.



الحديقة الدولية تفتح أبوابها في ثاني أيام عيد الفطر لاستقبال الزوار



الحديقة الدولية في ثاني أيام عيد الفطر لاستقبال الزوار



توافد الزوار للحديقة



مدخل الحديقة الدولية



