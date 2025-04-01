شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين: زيادة المعاشات لـ600 جنيه بدءا من أبريل 2025 وصرفها مع دفعة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رمضان هلال نقيب التطبيقيين، إن النقابة تبدأ في زيادة قيمة المعاش الشهرى بقيمة 180 جنيه، لترتفع قيمته من 420 جنيه إلى 600 جنيه، اعتبارا من أبريل 2025، على أن يتم بدء الصرف من دفعة معاشات يوليو 2025، حيث تضم تلك الدفعة معاشات أشهر "أبريل، مايو، يونيو"، مشيرا إلى أن الثلاثة أشهر سيتم تطبيق الزيادة عليهم، وسيتم صرفهم يوم 10 من شهر يوليو المقبل.

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فارق قيمة الزيادة تمثل 160 مليون جنيه، بخلاف القيمة الإجمالية للمعاشات المقدرة بحوالى 420 مليون جنيه، موضحا أنه منذ أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيها، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.

وأوضح هلال، أنه وجه كافة إدارات النقابة للعمل على زيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بزيادة المعاشات، حيث كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة، إلا أن اليوم أصبح للنقابة ودائع بالبنوك نتيجة زيادة الإيرادات وضغط المصروفات، حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية و إمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون إنقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة .



