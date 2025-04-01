شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى وفاة الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والذى وافته المنية فى الأول من إبريل من عام 2020 ، الراحل ولد بمحافظة الدقهلية، فى 27 من ديسمبر سنة 1933م، وحصل على الإجازة العالية (الليسانس) من كلية اللغة العربية بالأزهر عام 1959م، ثم شهادة العالمية مع إجازة التدريس من الكلية ذاتها عام 1960م، ونال الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة ميونخ الألمانية عام 1968م، وحصل على درجة أستاذ بجامعة الأزهر عام 1979م.



وقد قام بمهمة التدريس وتولى العديد من المناصب العلمية والإدارية بـ جامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وله العديد من المؤلفات العلمية المتنوعة فى علوم الفكر والعقيدة والفلسفة الإسلامية، بالإضافة إلى العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، واختير عضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزيرًا للأوقاف من عام 1996 حتى 2011م، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية، ثم عضوًا بهيئة كبار العلماء فى تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م، بالإضافة إلى عضوية مجلس حكماء المسلمين.

توفى يوم الأربعاء 7 من شعبان 1441هـ الأول من أبريل 2020م.