شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى الجيزة.. تطوير البنية التحتية فى القرى بمئات المشروعات الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في تطوير ورفع كفاءة عدد من القطاعات الخدمية في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، وذلك بما نفذته من من مئات المشروعات التنموية في قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، وخدمات البنية التحتية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمواطنين، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية.

وتنوعت مشروعات حياة كريمة في قرى الجيزة، خلال مرحلتها الأولى، ما بين عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحى، ومحطات معالجة، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية، وأسواق ومواقف سرفيس.

وجاءت أبرز المشروعات إنشاء وتطوير حوالي 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة، وإنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية وتجهيزها بالمعدات لتقديم الرعاية الصحية اللائقة بالمواطنين، بالإضافة إلى 7 أسواق، و8 مواقف سرفيس، و34 مكتب بريد، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، علاوة على ما تم تنفيذه من وصلات منزلية للصرف والمياه، وما تم ترميمه ورفع كفاءته من منازل للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وتستعد المحافظة لانطلاق المرحلة الثانية من أعمال المبادرة في 83 قرية وتوابعها بمراكز ومدن منشأة القناطر، والعياط، والبدرشين، إذ تم الانتهاء من توفير الأراضي الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها في شتي القطاعات، وتم إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمه للمشروعات، وذلك في إطار التجهيزات التي تعدها المحافظة مع الأجهزة المعنية في ذلك الشأن، لتدشين المرحله الثانية وتنفيذ مشروعاتها خلال الفترة القادمة.

وتستهدف المبادرة، في مرحلتها الثانية، تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بصورة مماثله لما تشهده حاليًا المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى، للنهوض بالبنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية والصحية والبيئية للأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.



